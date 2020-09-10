Завацкая / Шмидлова – Данилина / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 10 сентября, украинка Катарина Завацкая продолжит борьбу в парном разряде на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.



20-летняя украинка выступит в паре со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой, противостоять им будет казахстанско-российская пара Анна Данилина / Яна Сизикова.



Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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