Завацкая / Шмидлова – Данилина / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 10 сентября, украинка Катарина Завацкая продолжит борьбу в парном разряде на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.
20-летняя украинка выступит в паре со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой, противостоять им будет казахстанско-российская пара Анна Данилина / Яна Сизикова.
Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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