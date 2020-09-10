Стало известно, кто ведет телеграм-канал Динамо Киев Inside

Автор и идеолог паблика Druzi Dynamo Константин Федоров рассказал, кто стоит за анонимными телеграм-каналами, которые часто выдают инсайды об украинском футболе.



- Смешно читать анонимные телеграм-каналы, когда знаешь кто стоит за ними. Например, за «Динамо Киев Inside» стоит господин Сергей Васильев (руководитель проектов «Футбольный клуб» и «Прессинг» – прим.).



- Тот самый Васильев, который писал темники для СМИ в администрации президента Кучмы эпохи Медведчука?

- Да, теперь он работает на Суркисов. А телеграм-канал «Футбольный Рыцарь» контролирует вице-президент УАФ Вадим Костюченко. Мы наблюдаем за ожесточенной информационной войной мародеров с... коллаборационистами. Гадкое зрелище», – сказал Федоров.