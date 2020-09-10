Стало известно, кто ведет телеграм-канал Динамо Киев Inside

Довольно сомнительная личность

  • 10.09.2020 13:28
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Стало известно, кто ведет телеграм-канал Динамо Киев Inside
© dynamo.kiev.ua. Сергей Васильев

Автор и идеолог паблика Druzi Dynamo Константин Федоров рассказал, кто стоит за анонимными телеграм-каналами, которые часто выдают инсайды об украинском футболе.
 
- Смешно читать анонимные телеграм-каналы, когда знаешь кто стоит за ними. Например, за «Динамо Киев Inside» стоит господин Сергей Васильев (руководитель проектов «Футбольный клуб» и «Прессинг» – прим.). 
 
- Тот самый Васильев, который писал темники для СМИ в администрации президента Кучмы эпохи Медведчука?
- Да, теперь он работает на Суркисов. А телеграм-канал «Футбольный Рыцарь» контролирует вице-президент УАФ Вадим Костюченко. Мы наблюдаем за ожесточенной информационной войной мародеров с... коллаборационистами. Гадкое зрелище», – сказал Федоров.

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Источник — Главком

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