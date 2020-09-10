Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Лаутаро не покинет Интер»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти сообщил о том, что аргентинский форвард Лаутаро Мартинес не покинет клуб во время нынешнего трансферного окна:

«Он не покинет «Интер». Им интересуется не только «Барселона», но Лаутаро знает, что он уже играет за великий клуб».

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» нет денег на трансфер Мартинеса.