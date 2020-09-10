Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Лаутаро не покинет Интер»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти сообщил о том, что аргентинский форвард Лаутаро Мартинес не покинет клуб во время нынешнего трансферного окна:
«Он не покинет «Интер». Им интересуется не только «Барселона», но Лаутаро знает, что он уже играет за великий клуб».
Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» нет денег на трансфер Мартинеса.
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Источник — Marca
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