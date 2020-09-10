Старт испанской Ла Лиги перенесен

Чемпионат Испании стартует на день позже

  • 10.09.2020 11:53
  • 292 просмотра
  • 0 комментариев
Старт испанской Ла Лиги перенесен

Новый сезон испанской Ла Лиги стартует на день позже, чем планировалось – не 11, а 12 сентября.

Матч «Гранада» - «Атлетик», который должен был стать матчем открытия и был запланирован на 11 сентября, был перенесен на субботу, 12 сентября. Начало – в 19:30 по Киеву.

Федерация футбола Испании пришла к выводу о том, что проводить матчи по пятницам и понедельникам при отсутствии зрителей на трибунах нецелесообразно.

Из-за этого также был перенесен матч «Алавес» - «Бетис», который был запланирован на понедельник, 14 сентября. Его перенесли на воскресенье, 13 сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности