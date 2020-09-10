Старт испанской Ла Лиги перенесен

Новый сезон испанской Ла Лиги стартует на день позже, чем планировалось – не 11, а 12 сентября.

Матч «Гранада» - «Атлетик», который должен был стать матчем открытия и был запланирован на 11 сентября, был перенесен на субботу, 12 сентября. Начало – в 19:30 по Киеву.

Федерация футбола Испании пришла к выводу о том, что проводить матчи по пятницам и понедельникам при отсутствии зрителей на трибунах нецелесообразно.

Из-за этого также был перенесен матч «Алавес» - «Бетис», который был запланирован на понедельник, 14 сентября. Его перенесли на воскресенье, 13 сентября.