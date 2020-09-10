Игорь ЛИТОВКА: «Десну ожидает интересный матч с Динамо»

Голкипер «Десны» Игорь Литовка поделился ожиданиями от матча второго тура УПЛ против «Динамо», который состоится завтра, 11 сентября:

«Стало ли «Динамо» сильнее? Это покажет игра. Судя по тому, что они выиграли Суперкубок с таким уверенным счетом...

У «Динамо» пришел новый тренер. Так что нас ожидает интересный матч».