Майкл Эссьен стал одним из тренеров Нордшелланда

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Ганы Майкл Эссьен продолжит карьеру в Дании.
37-летний ганец стал ассистентом главного тренера в «Нордшелланд».
Это первая тренерская должность в карьере Эссьена.
Напомним, что в сезоне 2019/20 Эссьен играл в Азербайджане за «Сабаил».
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Источник — Twitter
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