Руководство АПЛ заблокировало продажу Ньюкасла саудовским инвесторам

АПЛ отказала группе инвестиционных фондов Саудовской Аравии в продаже «Ньюкасла».
Как сообщает пресс-служба клуба, ими были представлены все доказательства, что указанные структуры независимы от правительства Саудовской Аравии, но АПЛ все равно отказала в продаже клуба.
Руководство «Ньюкасла» недовольно решением АПЛ и будет искать другие варианты продажи.
Напомним, что на данный момент владельцем «Ньюкасла» является Майк Эшли.
Ранее сообщалось, что принц Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла».
Источник — ФК Ньюкасл
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