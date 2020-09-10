Руководство АПЛ заблокировало продажу Ньюкасла саудовским инвесторам

Клуб не сменит собственника

  • 10.09.2020 08:01
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Руководство АПЛ заблокировало продажу Ньюкасла саудовским инвесторам
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АПЛ отказала группе инвестиционных фондов Саудовской Аравии в продаже «Ньюкасла».

Как сообщает пресс-служба клуба, ими были представлены все доказательства, что указанные структуры независимы от правительства Саудовской Аравии, но АПЛ все равно отказала в продаже клуба.

Руководство «Ньюкасла» недовольно решением АПЛ и будет искать другие варианты продажи.

Напомним, что на данный момент владельцем «Ньюкасла» является Майк Эшли.

Ранее сообщалось, что принц Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла».

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Источник — ФК Ньюкасл

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