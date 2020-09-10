Ювентус пытается снизить компенсацию за разрыв контракта с Игуаином

Туринский клуб хочет избавиться от форварда

  • 10.09.2020 07:42
  • 714 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус пытается снизить компенсацию за разрыв контракта с Игуаином
© twitter.com/juventusfcen

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин вскоре покинет клуб.

Как сообщает итальянская пресса, бьянконери готовы предложить 32-летнему аргентинцу 2,5 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное прекращение контракта. Хотя по контракту он должен получить 7 миллионов.

В минувшем сезоне Игуаин сыграл за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Игуаин согласовал контракт с клубом Дэвида Бекхэма.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(6 голосов)

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Комментарии
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 10.09.2020 08:14
    +1
    Продавати 32-річного Ігуаіна... і купувати 33-річного Кавані?
    Міняти шило на швайку !
    Перло щось погнав.....
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 10.09.2020 08:14
    +1
    Продавати 32-річного Ігуаіна... і купувати 33-річного Кавані?
    Міняти шило на швайку !
    Перло щось погнав.....
    Ссылка
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