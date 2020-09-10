Ювентус пытается снизить компенсацию за разрыв контракта с Игуаином

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин вскоре покинет клуб.
Как сообщает итальянская пресса, бьянконери готовы предложить 32-летнему аргентинцу 2,5 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное прекращение контракта. Хотя по контракту он должен получить 7 миллионов.
В минувшем сезоне Игуаин сыграл за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Игуаин согласовал контракт с клубом Дэвида Бекхэма.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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Перло щось погнав.....
Міняти шило на швайку !
Перло щось погнав.....
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