ФОТО. Лунин вместе со звездами Реала

21-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает подготовку к новому сезону в стане «сливочных».
«Победители», — написал Лунин в Instagram, комментируя совместное фото со звездными игроками «Реала».
Первую половину минувшего сезона Лунин выступала за «Вальядолид» на правах аренды. Вторую часть сезона Андрей провел в «Овьедо».
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Источник — Instagram
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