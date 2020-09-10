ФОТО. Лунин вместе со звездами Реала

Украинский голкипер продолжает тренироваться с мадридской командой

  • 10.09.2020 05:11
  • 506 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Лунин вместе со звездами Реала
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает подготовку к новому сезону в стане «сливочных».

«Победители», — написал Лунин в Instagram, комментируя совместное фото со звездными игроками «Реала».

Первую половину минувшего сезона Лунин выступала за «Вальядолид» на правах аренды. Вторую часть сезона Андрей провел в «Овьедо».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganadores🥇#HalaMadrid #team #RMCity #goalkeeper #winners

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.09.2020 05:29
    0
    С Богом!!!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.09.2020 05:29
    0
    С Богом!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности