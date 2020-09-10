КАРИКАТУРА ДНЯ. «Зебры» Манчестер Юнайтед бегут от английского льва

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над третьим комплектом игровой формы «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне. Комплект выполнен в черно-белых цветах, напоминающих расцветку зебр.
«Зебры «Манчестер Юнайтед» готовы к новому сезону Премьер-лиги», — прокомментировал Момани свою работу, на которой игроки «МЮ» в новой форме бегут от льва, являющегося логотипом английской Премьер-лиги.
Львы являются главными естественными врагами зебр в дикой природе.
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