КАРИКАТУРА ДНЯ. «Зебры» Манчестер Юнайтед бегут от английского льва

Омар Момани пошутил над новой формой «красных дьяволов»

  • 10.09.2020 04:53
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КАРИКАТУРА ДНЯ. «Зебры» Манчестер Юнайтед бегут от английского льва
© ФК Манчестер Юнайтед

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над третьим комплектом игровой формы «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне. Комплект выполнен в черно-белых цветах, напоминающих расцветку зебр.

«Зебры «Манчестер Юнайтед» готовы к новому сезону Премьер-лиги», — прокомментировал Момани свою работу, на которой игроки «МЮ» в новой форме бегут от льва, являющегося логотипом английской Премьер-лиги.

Львы являются главными естественными врагами зебр в дикой природе.

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Источник — Instagram

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