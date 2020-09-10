ФОТО. Сборная самых дорогих игроков чемпионата Бразилии

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков чемпионата Бразилии (Серии А).
Самым дорогим в списке стал 18-летний полузащитник клуба «Палмейрас» Габриэл Верон, который оценивается в €25 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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