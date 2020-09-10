ФОТО. Новое приключение Жуниора Мораеса

33-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес не забывает об отдыхе после матчей Лиги наций.
«Потому что мы любим новые приключения!», — написал Мораес в Instagram, комментируя фото, где он плавает на лодке вместе со своими детьми и их дедушкой.
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Источник — Instagram
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