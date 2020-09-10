Металлист 1925 подписал украинского форварда

«Металлист 1925» подписал контракт с 21-летним украинским нападающим Антоном Калайтаном. Это десятый новичок, которого руководство клуба подписало во время межсезонья.

Антон Калайтан родился в Киеве. Начал заниматься футболом в «Арсенале». В Чемпионате ДЮФЛУ провел за киевский «Арсенал» 36 матчей, в которых забил десять мячей.

В возрасте 16-ти лет перешел в академию румынского «Стяуа» (Бухарест), где провел полтора года и, в основном, играл за команду U-19. Зимой 2017-го года подписал первый профессиональный контракт с румынским клубом «Астра» (Джурджу), где играл за молодежную команду. После этого выступал за немецкие клубы «Теннис Боруссия» (Берлин) и «Кобленц». Зимой этого года находился в тренировочном лагере «Металлиста 1925», но из-за карантина до подписания контракта дело так и не дошло.

Основная позиция — нападающий. Может сыграть как в центре нападения, так и на флангах, а также на позиции «десятки». В «Металлисте 1925» будет выступать под №98.