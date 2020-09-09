Забил Рукавица. Маккаби из Хайфы переиграл Железничар в перенесенном матче

Израильская команда «Маккаби» из Хайфы обыграла «Железничар» и прошла во 2-й раунд Лиги Европы.
Ранее матч был перенесен с 27 августа на 9 сентября из-за вспышки коронавируса в боснийском клубе.
Один из голов забил австралийский форвард Никита Рукавица, который родился в Николаеве и до 14 лет занимался футболом в местном ДЮСШ «Торпедо», а затем переехал с семьей в Австралию.
Лига Европы
1-й раунд квалификации
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 3:1
Голы: Шери, 38, Рукавица, 59, Ашканази, 66 – Лендрич, 34.
Во 2-м раунде квалификации «Маккаби» Хайфа сыграет дома против казахстанского клуба «Кайрат», за который выступает украинский нападающий Адеринсола Эсеола.
Источник — Sport.ua
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