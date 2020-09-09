Маккаби Хайфа
3:1
Железничар
09.09.2020 20:00

Забил Рукавица. Маккаби из Хайфы переиграл Железничар в перенесенном матче

Ранее матч был перенесен на 9 сентября из-за вспышки коронавируса

  • 09.09.2020 21:59
  • 251 просмотр
  • 1 комментарий
Забил Рукавица. Маккаби из Хайфы переиграл Железничар в перенесенном матче
© ФК Маккаби Хайфа

Израильская команда «Маккаби» из Хайфы обыграла «Железничар» и прошла во 2-й раунд Лиги Европы.

Ранее матч был перенесен с 27 августа на 9 сентября из-за вспышки коронавируса в боснийском клубе.

Один из голов забил австралийский форвард Никита Рукавица, который родился в Николаеве и до 14 лет занимался футболом в местном ДЮСШ «Торпедо», а затем переехал с семьей в Австралию. 

Лига Европы

1-й раунд квалификации

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 3:1

Голы: Шери, 38, Рукавица, 59, Ашканази, 66 – Лендрич, 34.

Во 2-м раунде квалификации «Маккаби» Хайфа сыграет дома против казахстанского клуба «Кайрат», за который выступает украинский нападающий Адеринсола Эсеола.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 09.09.2020 22:19
    0
    евреи пройдут казахов и попадутся на Ростов-там все возможно
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 09.09.2020 22:19
    0
    евреи пройдут казахов и попадутся на Ростов-там все возможно
    Ссылка
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