Полегенько находится на просмотре в Десне

Опытный защитник может усилить черниговский клуб

  • 09.09.2020 22:40
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Полегенько находится на просмотре в Десне
© ФК Мариуполь. Павел Полегенько

25-летний украинский правый защитник Павел Полегенько находится на просмотре в черниговской «Десне».

Воспитанник киевского «Динамо» недавно принял участие в контрольных матчах против житомирского «Полесья» (0:0) и молодежной команды «Шахтера» (5:1).

Напомним, последним клубом Полегенько был «Мариуполь», в котором он провел два сезона. На счету защитника 1 гол в 38 матчах за азовцев в чемпионате Украины. Также он провел 4 матча в квалификации Лиги Европы и 4 игры в Кубке Украины.

Еврокубковый опыт Полегенько может помочь «Десне» в квалификации Лиги Европы, если клуб все-таки подпишет контракт с игроком. 24 сентября «северяне» в третьем квалифайне сыграют с победителем пары «Кукеси» (Албания) – «Вольфсбург» (Германия).

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Денис Шаховец, Sport.ua

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