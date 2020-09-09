Роман ГРИГОРЧУК: «Переход в Шахтер Солигорск получился очень быстрым»

Украинский наставник Роман Григорчук рассказал о том, как заменил во главе белорусского «Шахтера» Солигорск Юрия Вернидуба.

«Что касается моего прихода в «Шахтер», то он получился очень быстрым. Главным здесь, конечно, было общение с руководством. Мне рассказали про амбиции, задачи, цели. О том, что для этого делается и что еще планируется сделать. Понятно, что клуб намерен развиваться, клуб намерен добиваться высоких результатов. Это то, что меня очень манит, потому что я хочу работать с командой, которая очень амбициозна. И дай Бог, чтобы мы достигли больших результатов и в чемпионате, и в еврокубках. Так что я хочу пожелать всем нам удачи».

«Не хочется начинать свою работу в клубе с того, чтобы сейчас рассказывать, как здорово я вижу футбол. Мне бы лучше молчать сейчас, чтобы люди потом увидели, как команда будет играть. Это и была бы оценка. Скажу только, что команда должна уметь, скажем так, управлять игрой, держать все в своих руках», - сказал Григорчук.