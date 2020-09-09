Спортдир Миная: «На стадионе будет 3 тысячи зрителей. Без проблем»

Михаил Кополовец рассказал о возвращении фанов на трибуны

  • 09.09.2020 17:49
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Спортдир Миная: «На стадионе будет 3 тысячи зрителей. Без проблем»
© facebook.com/FC-Minaj

Матч 2-го тура УПЛ «Минай» - «Александрия», который станет дебютным для команды в элите, пройдет с болельщиками на стадионе.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в регионе, на стадионе разрешили разместить 25% от вместимости. Спортивный директор клуба Михаил Кополовец считает, что все будет нормально организовано.

«Большой стадион, можно сделать так, чтобы люди друг друга не заражали. Плюс это своего рода исторический момент - футбольный клуб «Минай» будет представлять наш край в УПЛ».

«Все пошли на какие-то уступки. Проблем не будет, на стадионе рассадим где-то 3 тысячи человек», - сказал Кополовец.

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Источник — Футбол 1/2/3

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