Спортдир Миная: «На стадионе будет 3 тысячи зрителей. Без проблем»

Матч 2-го тура УПЛ «Минай» - «Александрия», который станет дебютным для команды в элите, пройдет с болельщиками на стадионе.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в регионе, на стадионе разрешили разместить 25% от вместимости. Спортивный директор клуба Михаил Кополовец считает, что все будет нормально организовано.

«Большой стадион, можно сделать так, чтобы люди друг друга не заражали. Плюс это своего рода исторический момент - футбольный клуб «Минай» будет представлять наш край в УПЛ».

«Все пошли на какие-то уступки. Проблем не будет, на стадионе рассадим где-то 3 тысячи человек», - сказал Кополовец.