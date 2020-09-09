Снова без VAR. Второй тур УПЛ пройдет без видеопомощника

Система будет работать в режиме офлайн

  • 09.09.2020 16:49
  • 448 просмотров
  • 1 комментарий
Снова без VAR. Второй тур УПЛ пройдет без видеопомощника
© uaf.ua

Второй тур УПЛ, который 11-го сентября стартует матчем «Динамо» - «Десна», снова пройдет без система видеоассистента рефери VAR.

Система будет работать в режиме офлайн, чтобы продолжать обучение для второй группы украинских арбитров, которые должны в конце года получить лицензию на работу с VAR.

В первом туре УПЛ система VAR была в режиме офлайн. Пока нет информации, с какого тура Лига планирует вернуться к полноценному использованию помощника.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.09.2020 17:22
    +1
    Ну и хорошо, а то, как Монзуль по 10 минут тратила на кино, матч превращался в черт знает что, но только не в футбол. Да и ВАР ей не сильно помогал. Она и с ВАРом допускала ошибки.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.09.2020 17:22
    +1
    Ну и хорошо, а то, как Монзуль по 10 минут тратила на кино, матч превращался в черт знает что, но только не в футбол. Да и ВАР ей не сильно помогал. Она и с ВАРом допускала ошибки.
    Ссылка
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