Снова без VAR. Второй тур УПЛ пройдет без видеопомощника

Второй тур УПЛ, который 11-го сентября стартует матчем «Динамо» - «Десна», снова пройдет без система видеоассистента рефери VAR.
Система будет работать в режиме офлайн, чтобы продолжать обучение для второй группы украинских арбитров, которые должны в конце года получить лицензию на работу с VAR.
В первом туре УПЛ система VAR была в режиме офлайн. Пока нет информации, с какого тура Лига планирует вернуться к полноценному использованию помощника.
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Источник — Футбол 1/2/3
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