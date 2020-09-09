Снова без VAR. Второй тур УПЛ пройдет без видеопомощника

Второй тур УПЛ, который 11-го сентября стартует матчем «Динамо» - «Десна», снова пройдет без система видеоассистента рефери VAR.

Система будет работать в режиме офлайн, чтобы продолжать обучение для второй группы украинских арбитров, которые должны в конце года получить лицензию на работу с VAR.

В первом туре УПЛ система VAR была в режиме офлайн. Пока нет информации, с какого тура Лига планирует вернуться к полноценному использованию помощника.