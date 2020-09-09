Плюс Волынь, Оболонь и Агробизнес. Известны участники 2 этапа Кубка Украины

10-го сентября состоится жеребьевка второго этапа Кубка Украины. К розыгрышу присоединятся три команды Первой лиги - «Волынь», «Оболонь» и «Агробизнес».
Из-за ситуации с коронавирусом жеребьевка снова пройдет по географическому принципу. Базовая дата матчей - 16-е сентября.
Группа A: Горняк Спорт, ВПК Агро, Кремень, Металлург Запорожье или Авангард (матч 9-го сентября)
Группа B: Кристалл, Черноморец, Николаев, Кривбасс, Таврия, Нива Винница или Чернигов (решение КДК УАФ)
Группа С: Оболонь, Альянс, Диназ, Виктория, Верес, Полесье
Группа D: Агробизнес, Волынь, Нива Тернополь, Подолье или Прикарпатье (решение КДК УАФ), Ужгород, Эпицентр
Источник — Украинская ассоциация футбола
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