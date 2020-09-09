Плюс Волынь, Оболонь и Агробизнес. Известны участники 2 этапа Кубка Украины

К турниру присоединяются еще три команды Первой лиги

  • 09.09.2020 15:50
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  • 1 комментарий
Плюс Волынь, Оболонь и Агробизнес. Известны участники 2 этапа Кубка Украины
© uaf.ua

10-го сентября состоится жеребьевка второго этапа Кубка Украины. К розыгрышу присоединятся три команды Первой лиги - «Волынь», «Оболонь» и «Агробизнес».

Из-за ситуации с коронавирусом жеребьевка снова пройдет по географическому принципу. Базовая дата матчей - 16-е сентября.

Группа A: Горняк Спорт, ВПК Агро, Кремень, Металлург Запорожье или Авангард (матч 9-го сентября)

Группа B: Кристалл, Черноморец, Николаев, Кривбасс, Таврия, Нива Винница или Чернигов (решение КДК УАФ)

Группа С: Оболонь, Альянс, Диназ, Виктория, Верес, Полесье

Группа D: Агробизнес, Волынь, Нива Тернополь, Подолье или Прикарпатье (решение КДК УАФ), Ужгород, Эпицентр

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
    ivtbox
      ivtbox, 09.09.2020 17:11
    0
    Заголовок - "прісоедняются"
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 09.09.2020 17:11
    0
    Заголовок - "прісоедняются"
    Ссылка
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