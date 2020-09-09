ВИДЕО. Александер-Арнольд – о завоевании приза лучшему молодому игроку года

Ранее Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда лучшим молодым игроком года в Англии.
Сам Александер-Арнольд прокомментировал завоевание награды:
В прошлом сезоне Александер-Арнольд установил рекорд АПЛ по количеству ассистов среди защитников.
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Источник — YouTube
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