ВИДЕО. Альфонсо Дэвис ответил на личные вопросы вместе со своей девушкой

19-летний канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис вместе со своей девушкой, 19-летний канадской футболисткой ПСЖ Джордин Уитемой, создали свой канал на YouTube.

В одном из свежих роликов юные спортсмены откровенно ответили на вопросы подписчиков о своей жизни и отношениях. Альфонсо и Джордин не только рассказали о том, как они познакомились и начали встречаться, но и о том, что им не нравится друг в друге.