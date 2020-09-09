ВИДЕО. Альфонсо Дэвис ответил на личные вопросы вместе со своей девушкой

Юный футболист «Баварии» создал собственный YouTube-канал

  • 09.09.2020 14:33
  • 1231 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Альфонсо Дэвис ответил на личные вопросы вместе со своей девушкой
© Instagram. Альфонсо Дэвис и Джордин Уитема

19-летний канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис вместе со своей девушкой, 19-летний канадской футболисткой ПСЖ Джордин Уитемой, создали свой канал на YouTube.

В одном из свежих роликов юные спортсмены откровенно ответили на вопросы подписчиков о своей жизни и отношениях. Альфонсо и Джордин не только рассказали о том, как они познакомились и начали встречаться, но и о том, что им не нравится друг в друге.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 09.09.2020 15:24
    +1
    Заметьте, у него девушка совсем не такая, как у 99% наших футболистов - у неё нету ничего "надувного".
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.09.2020 15:24
    +1
    Заметьте, у него девушка совсем не такая, как у 99% наших футболистов - у неё нету ничего "надувного".
    Ссылка
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