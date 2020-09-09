Бавария решила не выкупать Перишича. Игрок вернется в Интер

Прошлый сезон хорват провел в «Баварии» на правах аренды

  • 09.09.2020 14:23
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Бавария решила не выкупать Перишича. Игрок вернется в Интер
© ФК Бавария. Иван Перишич (в центре)

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил о том, что клуб не будет выкупать у «Интера» полузащитника Ивана Перишича, который провел прошлый сезон в «Баварии» на правах аренды:

«Мы с руководством решили не выкупать Ивана Перишича. Он возвращается в «Интер», - сообщил Флик.

В арендном соглашении по Перишичу у «Баварии» была прописана опция выкупа игрока за 20 миллионов евро. Мюнхенский клуб сначала пытался договориться о выкупе за меньшую сумму, а потом и вовсе отказался выкупать хорвата.

В прошлом сезоне на счету Перишича 8 голов и 10 ассистов в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Источник — Kicker

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