Бавария решила не выкупать Перишича. Игрок вернется в Интер

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил о том, что клуб не будет выкупать у «Интера» полузащитника Ивана Перишича, который провел прошлый сезон в «Баварии» на правах аренды:
«Мы с руководством решили не выкупать Ивана Перишича. Он возвращается в «Интер», - сообщил Флик.
В арендном соглашении по Перишичу у «Баварии» была прописана опция выкупа игрока за 20 миллионов евро. Мюнхенский клуб сначала пытался договориться о выкупе за меньшую сумму, а потом и вовсе отказался выкупать хорвата.
В прошлом сезоне на счету Перишича 8 голов и 10 ассистов в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Источник — Kicker
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