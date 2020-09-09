Экс-директор Донбасс Арены вернулся в московский Спартак

К работе в должности коммерческого директора московского «Спартака» приступил Александр Атаманенко.

Специалист уже занимал этот пост с 2014-го по 2019-й годы, а до этого в течение 6 лет был генеральным директором домашнего стадиона донецкого «Шахтера» — «Донбасс Арены».

За пять лет, проведенных в «Спартаке», Атаманенко наладил коммерческую деятельность клуба после переезда на «Открытие Арену».