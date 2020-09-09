Экс-директор Донбасс Арены вернулся в московский Спартак

К работе в должности коммерческого директора московского «Спартака» приступил Александр Атаманенко.
Специалист уже занимал этот пост с 2014-го по 2019-й годы, а до этого в течение 6 лет был генеральным директором домашнего стадиона донецкого «Шахтера» — «Донбасс Арены».
За пять лет, проведенных в «Спартаке», Атаманенко наладил коммерческую деятельность клуба после переезда на «Открытие Арену».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Спартак Москва
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.