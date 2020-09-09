Экс-директор Донбасс Арены вернулся в московский Спартак

Александр Атаманенко назначен коммерческим директором российского клуба

  • 09.09.2020 13:38
  • 982 просмотра
  • 3 комментария
Экс-директор Донбасс Арены вернулся в московский Спартак
© ФК Спартак Москва. Александр Атаманенко

К работе в должности коммерческого директора московского «Спартака» приступил Александр Атаманенко.

Специалист уже занимал этот пост с 2014-го по 2019-й годы, а до этого в течение 6 лет был генеральным директором домашнего стадиона донецкого «Шахтера» — «Донбасс Арены».

За пять лет, проведенных в «Спартаке», Атаманенко наладил коммерческую деятельность клуба после переезда на «Открытие Арену».

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Источник — ФК Спартак Москва

(4 голоса)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 09.09.2020 14:05
    +2
    Одинаковые шарашкины конторы. Братушки
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 09.09.2020 14:02
    +3
    И почему я не удивлён ?🤮 🤮
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.09.2020 13:51
    +2
    Перебежчик! Но походу для таких, деньги не пахнут!
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 09.09.2020 14:02
    +3
    И почему я не удивлён ?🤮 🤮
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 09.09.2020 14:05
    +2
    Одинаковые шарашкины конторы. Братушки
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.09.2020 13:51
    +2
    Перебежчик! Но походу для таких, деньги не пахнут!
    Ссылка
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