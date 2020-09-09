ВИДЕО. Черноморец представил новую форму

И новичков команды

  • 09.09.2020 13:26
  • 929 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Черноморец представил новую форму
© ФК Черноморец

8 сентября на стадионе «Черноморец» прошла открытая тренировка «моряков».

Перед началом занятия были представлены новички команды, а также новый комплект домашней игровой формы.

Напомним, следующий матч «Черноморец» проведет в рамках второго тура Первой лиги против «Горняка-Спорт».

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Источник — ФК Черноморец

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 14:16
    -2
    Вячеслав Круссер, 09.09.2020 14:14
    Вот это форма не то что у мусоров совиных
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 09.09.2020 14:14
    -2
    Вот это форма не то что у мусоров совиных
    Ссылка
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