ВИДЕО. Черноморец представил новую форму

8 сентября на стадионе «Черноморец» прошла открытая тренировка «моряков».
Перед началом занятия были представлены новички команды, а также новый комплект домашней игровой формы.
Напомним, следующий матч «Черноморец» проведет в рамках второго тура Первой лиги против «Горняка-Спорт».
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Источник — ФК Черноморец
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