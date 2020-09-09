Атлетико хочет подписать Луиса Суареса

Форвард «Барселоны» Луис Суарес может перебраться в «Атлетико».
Как сообщает ESPN, мадридский клуб готов предложить уругвайцу лучшие условия, чем «Ювентус». Ранее сообщалось, что 33-летний уругваец подпишет контракт с «Ювентусом» до 2023 года. Зарплата составит 10 миллионов евро без учета ежегодных бонусов.
В сезоне 2019/20 Суарес сыграл 28 матчей в чемпионате Испании и забил в них 16 голов.
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Источник — ESPN
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