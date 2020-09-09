Шапаренко вернулся в общую группу Динамо

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко начал тренировки в общей группе киевского клуба.
Напомним, что 21-летний футболист ранее покинул расположение сборной Украины из-за травмы задней поверхности бедра.
8 сентября Шапаренко работал без всяких ограничений. Возможно, он будет включен в заявку на матч второго тура УПЛ против «Десны».
Отметим также, что в состав «Динамо» вернулись все игроки сборных, кроме Жерсона Родригеса, который 8 августа в составе сборной Люксембурга отыграл полный матч Лиги наций против Черногории (0:1).
Вскоре в расположение команды вернутся игроки молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили и Илья Забарный.
Источник — ФК Динамо Киев
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