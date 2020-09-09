Стало известно, почему перенесен матч молодежек Португалии и Беларуси

Поединок квалификации Евро-2021 U-21 между молодежными сборными Португалии и Беларуси перенесен из-за вспышки коронавируса в белорусской команде.

Три игрока сборной Беларуси U-21 сдали положительные тесты на COVID-19. Вирус выявлен у защитника солигорского «Шахтера» Ильи Лукашевича, защитника «Минска» Дмитрия Прищепы и полузащитника Романа Вегери.

Команда пока находится в номерах, никого не выпускают из гостиницы. Матч должен был состояться в Португалии, новая дата его проведения пока неизвестна.