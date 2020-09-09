Стало известно, почему перенесен матч молодежек Португалии и Беларуси

Три игрока сборной Беларуси U-21 сдали положительные тесты на COVID-19

  • 09.09.2020 04:45
  • 480 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, почему перенесен матч молодежек Португалии и Беларуси
© АБФФ

Поединок квалификации Евро-2021 U-21 между молодежными сборными Португалии и Беларуси перенесен из-за вспышки коронавируса в белорусской команде.

Три игрока сборной Беларуси U-21 сдали положительные тесты на COVID-19. Вирус выявлен у защитника солигорского «Шахтера» Ильи Лукашевича, защитника «Минска» Дмитрия Прищепы и полузащитника Романа Вегери.

Команда пока находится в номерах, никого не выпускают из гостиницы. Матч должен был состояться в Португалии, новая дата его проведения пока неизвестна.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Прессбол

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности