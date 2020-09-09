Кто в лидерах? С каким багажом сборные разъезжаются до октября

Завершился 2-й тур в Лиге наций. Команды разъезжаются до октябрьских поединков.
В группах Лиги наций A лидируют Италия, Бельгия, Португалия и Испания.
Сборная Украины в своей группе занимает 2-е место (3 очка из 6) после испанцев.
Лига наций 2020/21
Турнирная таблица после 2-го тура
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Источник — Sport.ua
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