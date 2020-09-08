ВИДЕО. Упамекано и Жиру решили исход главного матча дня в пользу Франции

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура Лиги наций Франция принимала Хорватию.
Упамекано и Жиру решили исход главного матча дня в пользу Франции.
ГОЛ! 3:2. Упамекано, 65 мин.
ГОЛ! 4:2. Жиру, 77 мин. (пенальти)
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Источник — Футбол 1/2/3
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