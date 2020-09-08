ВИДЕО. Гризманн и Марсьяль двойным ударом вывели Францию вперед

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура Лиги наций Франция принимает Хорватию.
Гризманн и Марсьяль двойным ударом вывели Францию вперед (2:1 после первого тайма).
ГОЛ! 1:1. Гризманн, 43 мин (ассист – Марсьяль)
ГОЛ! 2:1. Ливакович, 45+1 мин (удар – Марсьяль)
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Источник — Футбол 1/2/3
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