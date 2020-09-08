Огнен ВУКОЕВИЧ: «Белица серьезно рассматривался на пост тренера Динамо»

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич заявил, что нынешним летом клуб мог возглавить его соотечественник Ненад Белица:

«Теперь, когда все закончилось, могу подтвердить, что Ненад Белица серьезно рассматривался на пост тренера киевского «Динамо».

В Киеве были в восторге от загребского «Динамо», которое в двух матчах Лиги чемпионов доминировало над «Шахтером». «Динамо» Загреб Белицы превосходило донецкую команду в обеих играх.

Кстати, снимаю шляпу перед Белицей как тренером, потому что загребское «Динамо» под его руководством выступило в Европе наилучшим образом за последние десять лет».