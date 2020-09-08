Огнен ВУКОЕВИЧ: «Белица серьезно рассматривался на пост тренера Динамо»

Ассистент Мирчи Луческу заявил, что «Динамо» мог возглавить другой специалист

  • 08.09.2020 22:04
  • 1934 просмотра
  • 6 комментариев
Огнен ВУКОЕВИЧ: «Белица серьезно рассматривался на пост тренера Динамо»
© ФК Динамо Загреб. Ненад Белица

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич заявил, что нынешним летом клуб мог возглавить его соотечественник Ненад Белица:

«Теперь, когда все закончилось, могу подтвердить, что Ненад Белица серьезно рассматривался на пост тренера киевского «Динамо».

В Киеве были в восторге от загребского «Динамо», которое в двух матчах Лиги чемпионов доминировало над «Шахтером». «Динамо» Загреб Белицы превосходило донецкую команду в обеих играх. 

Кстати, снимаю шляпу перед Белицей как тренером, потому что загребское «Динамо» под его руководством выступило в Европе наилучшим образом за последние десять лет».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.09.2020 00:11
    0
    Sentinel, 08.09.2020 22:50
    Луч пока еще ничего не показал. Чему радоваться? Назначив Белицу, Суркис не допустил бы раскола в динамовской среде.
    Да чхал я на среду, для которой результаты клуба на 10-м месте. Сколько я нервов потерял из-за дерьмовых недотренеров этой команды, мне пох уже, пусть хоть сам Дьявол их тренирует, лишь бы показывали игру как в суперкубке.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 22:52
    0
    Ukraine, 08.09.2020 22:38
    Далек от динамовского сердца.
    Луческу как никак был рядом.
    Как раз сердце динамовское только динамо другое)
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.09.2020 22:50
    0
    Андрей Овчаренко, 08.09.2020 22:43
    Лично я рад, что в итоге Луч все-таки пришел. Да и сам факт серьезного рассмотрения Белицы радует, я уж думал там совсем уже все плохо с головой у кое-кого.
    Луч пока еще ничего не показал. Чему радоваться? Назначив Белицу, Суркис не допустил бы раскола в динамовской среде.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.09.2020 22:43
    -1
    Лично я рад, что в итоге Луч все-таки пришел. Да и сам факт серьезного рассмотрения Белицы радует, я уж думал там совсем уже все плохо с головой у кое-кого.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 08.09.2020 22:38
    -4
    dd dent, 08.09.2020 22:36
    И че не срослось то?
    Далек от динамовского сердца.
    Луческу как никак был рядом.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.09.2020 22:36
    0
    И че не срослось то?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.09.2020 00:11
    0
    Sentinel, 08.09.2020 22:50
    Луч пока еще ничего не показал. Чему радоваться? Назначив Белицу, Суркис не допустил бы раскола в динамовской среде.
    Да чхал я на среду, для которой результаты клуба на 10-м месте. Сколько я нервов потерял из-за дерьмовых недотренеров этой команды, мне пох уже, пусть хоть сам Дьявол их тренирует, лишь бы показывали игру как в суперкубке.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 22:52
    0
    Ukraine, 08.09.2020 22:38
    Далек от динамовского сердца.
    Луческу как никак был рядом.
    Как раз сердце динамовское только динамо другое)
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.09.2020 22:50
    0
    Андрей Овчаренко, 08.09.2020 22:43
    Лично я рад, что в итоге Луч все-таки пришел. Да и сам факт серьезного рассмотрения Белицы радует, я уж думал там совсем уже все плохо с головой у кое-кого.
    Луч пока еще ничего не показал. Чему радоваться? Назначив Белицу, Суркис не допустил бы раскола в динамовской среде.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.09.2020 22:36
    0
    И че не срослось то?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности