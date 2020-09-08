Бельгия – Исландия. Один Азар в основе, другой в запасе. Стартовые составы

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура Лиги наций Бельгия принимает Исландию.
Поединок начнется в 21:45 в Брюсселе на «Руа Бодуэн».
Эден Азар остался в запасе, его брат Торган Азар выйдет в старте.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — УЕФА
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