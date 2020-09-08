Забили 5 голов. Верес разгромил черкасский Днепр и прошел дальше в Кубке

Ровенский «Верес» разгромил черкасский «Днепр» и прошел дальше в Кубке Украины.
Ранее матч был перенесен на 8 сентября из-за вспышки коронавируса в ровенском клубе.
Кубок Украины по футболу
1/64 финала
«Днепр» Черкассы – «Верес» Ровно – 0:5
Голы: Мирошник, 3. Петко, 13, Шестаков, 35, 45, Гегедош, 89.
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Источник — Sport.ua
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