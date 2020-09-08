Днепр Черкассы
0:5
Верес
08.09.2020 18:00

Забили 5 голов. Верес разгромил черкасский Днепр и прошел дальше в Кубке

Матч был перенесен из-за вспышки коронавируса в ровенском клубе

  • 08.09.2020 20:12
  • 1325 просмотров
  • 1 комментарий
Забили 5 голов. Верес разгромил черкасский Днепр и прошел дальше в Кубке
© ФК Верес Ровно

Ровенский «Верес» разгромил черкасский «Днепр» и прошел дальше в Кубке Украины.

Ранее матч был перенесен на 8 сентября из-за вспышки коронавируса в ровенском клубе.

Кубок Украины по футболу

1/64 финала

«Днепр» Черкассы  «Верес» Ровно  0:5

Голы: Мирошник, 3. Петко, 13, Шестаков, 35, 45, Гегедош, 89.

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 08.09.2020 20:52
    +1
    молодцы
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 08.09.2020 20:52
    +1
    молодцы
    Ссылка
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