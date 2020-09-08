Врач Руха рассказал о состоянии зараженных коронавирусом игроков

Врач «Руха» Роман Абрамович прокомментировал вспышку коронавируса в клубе. В частности, специалист рассказал о состоянии инфицированных футболистов.
Ранее сообщалось, что в клубе шесть случаев заражения.
«Все инфицированные футболисты находятся на самоизоляции. Чувствуют себя нормально. Заболевание проходит бессимптомно.
Исходя из рекомендаций, повторно будем сдавать тесты через 7-10 дней. Ориентировочно – 10-13 числа», – сказал Абрамович.
Напомним, что из-за вспышки вируса был перенесен матч «Руха» с «Шахтером».
Источник — Футбол 1/2/3
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