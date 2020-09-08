Врач Руха рассказал о состоянии зараженных коронавирусом игроков

Врач «Руха» Роман Абрамович прокомментировал вспышку коронавируса в клубе. В частности, специалист рассказал о состоянии инфицированных футболистов.

Ранее сообщалось, что в клубе шесть случаев заражения.

«Все инфицированные футболисты находятся на самоизоляции. Чувствуют себя нормально. Заболевание проходит бессимптомно.

Исходя из рекомендаций, повторно будем сдавать тесты через 7-10 дней. Ориентировочно – 10-13 числа», – сказал Абрамович.

Напомним, что из-за вспышки вируса был перенесен матч «Руха» с «Шахтером».