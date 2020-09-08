Врач Руха рассказал о состоянии зараженных коронавирусом игроков

Во львовском клубе вспышка вируса

  • 08.09.2020 19:21
  • 1209 просмотров
  • 11 комментариев
Врач Руха рассказал о состоянии зараженных коронавирусом игроков
© ФК Рух

Врач «Руха» Роман Абрамович прокомментировал вспышку коронавируса в клубе. В частности, специалист рассказал о состоянии инфицированных футболистов.

Ранее сообщалось, что в клубе шесть случаев заражения. 

«Все инфицированные футболисты находятся на самоизоляции. Чувствуют себя нормально. Заболевание проходит бессимптомно.

Исходя из рекомендаций, повторно будем сдавать тесты через 7-10 дней. Ориентировочно – 10-13 числа», – сказал Абрамович.

Напомним, что из-за вспышки вируса был перенесен матч «Руха» с «Шахтером».

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 21:46
    0
    Дубль клоуны против Шахтёра выпускайте или технарь.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.09.2020 21:21
    0
    Александр Федько, 08.09.2020 21:08
    Вы так говорите, как будто до Ковида наши больницы вечно пустые были
    Влітку інфекційна лікарня у Львові на 90% порожня з року в рік. Кількість хворих збільшується взимку в розпал епідемії грипу. А цього року окрім інфекційної ще три лікарні майже заповнені. Так що така штука
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.09.2020 21:19
    0
    fedd1979, 08.09.2020 19:27
    От воно все про той вірус... Шість лобів безсимптомно хворіють, а в статистику (таку страшну-страшну для декого) пішли. А скільки таких? А більшість
    Ну і вмерають від нього більше, ніж від будь-якого грві. Так що я б так легковажно до нього не ставився
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 08.09.2020 21:10
    0
    Александр Федько, 08.09.2020 21:08
    Вы так говорите, как будто до Ковида наши больницы вечно пустые были
    так тим більше.
    Ссылка
    Max123
      Max123, 08.09.2020 21:08
    0
    Врач Роман Абрамович, еще бы хозяин Роман Абрамович
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 08.09.2020 21:08
    0
    firstromario, 08.09.2020 19:49
    не розумію цієї логіки. Яка різниця? Навіть з цими всіма безсимптомними багато лікарень забиті. Без ніяких обмежень лікарень просто б не вистачало.
    Вы так говорите, как будто до Ковида наши больницы вечно пустые были
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.09.2020 19:56
    +3
    А лікар у них Роман Абрамович...
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 08.09.2020 19:49
    +1
    fedd1979, 08.09.2020 19:27
    От воно все про той вірус... Шість лобів безсимптомно хворіють, а в статистику (таку страшну-страшну для декого) пішли. А скільки таких? А більшість
    не розумію цієї логіки. Яка різниця? Навіть з цими всіма безсимптомними багато лікарень забиті. Без ніяких обмежень лікарень просто б не вистачало.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 19:44
    -1
    В карантин да конца года всю область!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 19:41
    -2
    Здоров'я вам, брати !
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.09.2020 19:27
    -2
    От воно все про той вірус... Шість лобів безсимптомно хворіють, а в статистику (таку страшну-страшну для декого) пішли. А скільки таких? А більшість
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.09.2020 19:56
    +3
    А лікар у них Роман Абрамович...
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 08.09.2020 19:49
    +1
    fedd1979, 08.09.2020 19:27
    От воно все про той вірус... Шість лобів безсимптомно хворіють, а в статистику (таку страшну-страшну для декого) пішли. А скільки таких? А більшість
    не розумію цієї логіки. Яка різниця? Навіть з цими всіма безсимптомними багато лікарень забиті. Без ніяких обмежень лікарень просто б не вистачало.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 21:46
    0
    Дубль клоуны против Шахтёра выпускайте или технарь.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.09.2020 21:21
    0
    Александр Федько, 08.09.2020 21:08
    Вы так говорите, как будто до Ковида наши больницы вечно пустые были
    Влітку інфекційна лікарня у Львові на 90% порожня з року в рік. Кількість хворих збільшується взимку в розпал епідемії грипу. А цього року окрім інфекційної ще три лікарні майже заповнені. Так що така штука
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.09.2020 21:19
    0
    fedd1979, 08.09.2020 19:27
    От воно все про той вірус... Шість лобів безсимптомно хворіють, а в статистику (таку страшну-страшну для декого) пішли. А скільки таких? А більшість
    Ну і вмерають від нього більше, ніж від будь-якого грві. Так що я б так легковажно до нього не ставився
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 08.09.2020 21:10
    0
    Александр Федько, 08.09.2020 21:08
    Вы так говорите, как будто до Ковида наши больницы вечно пустые были
    так тим більше.
    Ссылка
    Max123
      Max123, 08.09.2020 21:08
    0
    Врач Роман Абрамович, еще бы хозяин Роман Абрамович
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 08.09.2020 21:08
    0
    firstromario, 08.09.2020 19:49
    не розумію цієї логіки. Яка різниця? Навіть з цими всіма безсимптомними багато лікарень забиті. Без ніяких обмежень лікарень просто б не вистачало.
    Вы так говорите, как будто до Ковида наши больницы вечно пустые были
    Ссылка
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