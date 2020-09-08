В Испании утвердили пять замен на сезон 2020/21

Руководство испанской Ла Лиги приняло решение сохранить правило пяти замен на сезон 2020/21. Напомним, что такую систему ввели после возобновления сезона 2019/20 после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Такое решение приняли для того, чтобы снизить нагрузку футболистам из-за насыщенного графика.

Пять замен будут действовать в Примере и Сегунде. Кроме того, командам разрешено вносить в заявку на матч до 23-х игроков.

Новый сезон Ла Лиги стартует 11 сентября.