ГРИГОРЧУК: «Я в Шахтере только три дня, но кажется, что намного дольше»

Роман Григорчук высказался о своем решение возглавить солигорский «Шахтер». Напомним, что 5 сентября Григорчук заменил на тренерском мостике белорусского клуба Юрия Вернидуба.

«Все произошло очень быстро. В течении полутора дней решение уже было принято. Я пообщался с руководством клуба — амбиции есть, люди очень много уже сделали для футбола — инфраструктура, условия. Также есть большие планы и на будущее. Руководство хочет добиваться высоких результатов. Я увидел серьезную заинтересованность в моих услугах, потому мы быстро договорились обо всем, и я здесь. Я в клубе только три дня, но кажется, что намного дольше. Уже с головой окунулся в работу.

Усиления под еврокубки? Пока загадывать не нужно, сейчас все наши усилия, мысли и действия направлены на то, чтобы постараться выиграть чемпионат. Это главная цель. Нужно ее достичь и в дальнейшем будем думать, какие делать шаги для дальнейшего развития», - сказал Григорчук.