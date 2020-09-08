ГРИГОРЧУК: «Я в Шахтере только три дня, но кажется, что намного дольше»

Украинский тренер возглавил белорусский клуб

  • 08.09.2020 18:14
  • 586 просмотров
  • 2 комментария
ГРИГОРЧУК: «Я в Шахтере только три дня, но кажется, что намного дольше»
© ФК Астана. Роман Григорчук

Роман Григорчук высказался о своем решение возглавить солигорский «Шахтер». Напомним, что 5 сентября Григорчук заменил на тренерском мостике белорусского клуба Юрия Вернидуба.

«Все произошло очень быстро. В течении полутора дней решение уже было принято. Я пообщался с руководством клуба — амбиции есть, люди очень много уже сделали для футбола — инфраструктура, условия. Также есть большие планы и на будущее. Руководство хочет добиваться высоких результатов. Я увидел серьезную заинтересованность в моих услугах, потому мы быстро договорились обо всем, и я здесь. Я в клубе только три дня, но кажется, что намного дольше. Уже с головой окунулся в работу.

Усиления под еврокубки? Пока загадывать не нужно, сейчас все наши усилия, мысли и действия направлены на то, чтобы постараться выиграть чемпионат. Это главная цель. Нужно ее достичь и в дальнейшем будем думать, какие делать шаги для дальнейшего развития», - сказал Григорчук.

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Источник — Football.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Павел П
    online
      Павел П, 08.09.2020 18:29
    0
    с детства за Шахтёр Солигорск!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 18:14
    +1
    Удачи!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 18:14
    +1
    Удачи!
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 08.09.2020 18:29
    0
    с детства за Шахтёр Солигорск!
    Ссылка
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