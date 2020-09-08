Шахтер: сборники получили отдых, с первой командой работает молодежь

«Шахтер» тренируется в том же составе, что и в предыдущие дни. Вернувшимся из сборных футболистам Луиш Каштру предоставил два выходных. Исключение составил только Валерий Бондарь – центральный защитник уже сегодня работал вместе с одноклубниками.

Тренировка длительностью 70 минут включала разминку, игровые упражнения и двусторонку на полполя.

С первой командой продолжают заниматься вратари Никита Турбаевский и Тимур Пузанков, защитник Марк Мампасси и полузащитник Георгий Судаков. Также в работе участвовавший в спарринге с «Олимпиком» Богдан Бутко.

Ранее УПЛ перенесла матч 2-го тура против «Руха» из-за коронавируса, поэтому ближайший поединок «оранжево-черные» проведут 20-го числа в Запорожье с «Зарей».