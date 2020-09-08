Шахтер: сборники получили отдых, с первой командой работает молодежь

Игроки вернулись, но получили выходной

  • 08.09.2020 18:50
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Шахтер: сборники получили отдых, с первой командой работает молодежь
© shakhtar.com

«Шахтер» тренируется в том же составе, что и в предыдущие дни. Вернувшимся из сборных футболистам Луиш Каштру предоставил два выходных. Исключение составил только Валерий Бондарь – центральный защитник уже сегодня работал вместе с одноклубниками.

Тренировка длительностью 70 минут включала разминку, игровые упражнения и двусторонку на полполя.

С первой командой продолжают заниматься вратари Никита Турбаевский и Тимур Пузанков, защитник Марк Мампасси и полузащитник Георгий Судаков. Также в работе участвовавший в спарринге с «Олимпиком» Богдан Бутко.

Ранее УПЛ перенесла матч 2-го тура против «Руха» из-за коронавируса, поэтому ближайший поединок «оранжево-черные» проведут 20-го числа в Запорожье с «Зарей».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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