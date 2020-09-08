Трубин, Конопля и Сикан - в основе Украины U-21 на матч отбора Евро-2021

Команда после ничьей с Данией сыграет против Финляндии

  • 08.09.2020 17:36
  • 1189 просмотров
  • 2 комментария
Трубин, Конопля и Сикан - в основе Украины U-21 на матч отбора Евро-2021
© uaf.ua

Сегодня в 19:00 стартует матч отбора Евро-2021 между Финляндией U-21 и Украиной U-21. Команда Руслана Ротаня потеряла шансы выйти из группы.

Стал известен стартовый состав Украины.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Бондаренко, Батагов, Булеца, Лунев, Топалов, Сикан

В запасе: Ризнык, Бабогло, Корниенко, Сирота, Назаренко, Кащук, Чех, Леднев, Цитаишвили

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 08.09.2020 18:46
    0
    Rustam Isakov, 08.09.2020 18:12
    Різник в УПЛ грає на такому рівні, що уже треба про першу збірну думати, а великий тренер Ротань показово його ігнорує в молодіжці. Хоча той же Білик регулярно привозить за молодіжку, а Трубін показав себе дуже слабеньким голкіпером у іграх за Шахтар.
    Попахує упередженістю.
    Там не попахивает, там воняет. Отбор тупо слит в угоду непотизму и дебилизму.
    Ссылка
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 08.09.2020 18:12
    +2
    Різник в УПЛ грає на такому рівні, що уже треба про першу збірну думати, а великий тренер Ротань показово його ігнорує в молодіжці. Хоча той же Білик регулярно привозить за молодіжку, а Трубін показав себе дуже слабеньким голкіпером у іграх за Шахтар.
    Попахує упередженістю.
    Ссылка
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 08.09.2020 18:12
    +2
    Різник в УПЛ грає на такому рівні, що уже треба про першу збірну думати, а великий тренер Ротань показово його ігнорує в молодіжці. Хоча той же Білик регулярно привозить за молодіжку, а Трубін показав себе дуже слабеньким голкіпером у іграх за Шахтар.
    Попахує упередженістю.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 08.09.2020 18:46
    0
    Rustam Isakov, 08.09.2020 18:12
    Різник в УПЛ грає на такому рівні, що уже треба про першу збірну думати, а великий тренер Ротань показово його ігнорує в молодіжці. Хоча той же Білик регулярно привозить за молодіжку, а Трубін показав себе дуже слабеньким голкіпером у іграх за Шахтар.
    Попахує упередженістю.
    Там не попахивает, там воняет. Отбор тупо слит в угоду непотизму и дебилизму.
    Ссылка
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