Трубин, Конопля и Сикан - в основе Украины U-21 на матч отбора Евро-2021

Сегодня в 19:00 стартует матч отбора Евро-2021 между Финляндией U-21 и Украиной U-21. Команда Руслана Ротаня потеряла шансы выйти из группы.
Стал известен стартовый состав Украины.
Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Бондаренко, Батагов, Булеца, Лунев, Топалов, Сикан
В запасе: Ризнык, Бабогло, Корниенко, Сирота, Назаренко, Кащук, Чех, Леднев, Цитаишвили
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Источник — Sport.ua
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