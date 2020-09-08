Конкурент Зубкова покинул Ференцварош и перешел в Химки

Подмосковные «Химки» объявили о переходе белорусского нападающего «Ференцвароша» Николая Сигневича.

28-летний нападающий в прошлом сезоне провел 31 матч за венгерский клуб и забил три мяча при одной голевой передаче.

Напомним, что в «Ференцвароше» с Сигневичем конкурировал украинский футболист Александр Зубков.