Конкурент Зубкова покинул Ференцварош и перешел в Химки

Подмосковные «Химки» объявили о переходе белорусского нападающего «Ференцвароша» Николая Сигневича.
28-летний нападающий в прошлом сезоне провел 31 матч за венгерский клуб и забил три мяча при одной голевой передаче.
Напомним, что в «Ференцвароше» с Сигневичем конкурировал украинский футболист Александр Зубков.
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Источник — ФК Химки
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