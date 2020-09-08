ФК Львов не исключает проведение домашних матчей в Тернополе

Генеральный директор ФК «Львов» Андрей Панькив рассказал, что клуб все еще не смог договориться ни со стадионом Украина, ни с Ареной Львов о проведении домашних матчей.

Не исключено, что придется задействовать резервный стадион и выступать в Тернополе.

- Андрей Ярославович, наверное, наиболее актуальный вопрос на сегодня: где свои домашние матчи будет проводить ПФК «Львов» в этом сезоне?

- Откровенно говоря, пока мы еще не определились с этим вопросом. Планировали играть на «Украине», но когда обратились в ФК «Карпаты» (Львов), нам ответили, что проведение матчей будет стоить 135 000 гривен. При том, что игра на «Арене» стоит 150 000. Впрочем, эти два стадиона не стоит и сравнивать. Это всем понятно. Пока не знаю точно, где мы будем играть, ведь за соответствующую цену играть на стадионе «Украина» не собираемся. Возможно, придется нам поехать в Тернополь, где нас уже наработан вариант и можем за небольшие деньги и проживать, и питаться, и проводить свои поединки.

- Когда, по Вашему мнению, уже более конкретно будет известно, где именно ПФК «Львов» будет проводить свои домашние матчи?



- Нужно этот вопрос, конечно, решить как можно быстрее. Есть пока две выездные встречи. Ближайшая - против «Колоса» в Ковалевке, а затем с «Динамо» в Киеве. Далее дома принимаем «Зарю». Запасной вариант у нас всегда есть - это стадион в Тернополе, который мы на сезон также заявили. Будем думать. Что касается «Арены Львов», то она тоже выдвинула свои условия. Если будут играть и «Рух», и ПФК «Львов» на этом стадионе, то нужно ждать адекватного предложения, реальной цены, которую сможем заплатить.