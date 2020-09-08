ФК Львов не исключает проведение домашних матчей в Тернополе

Клуб не может договориться по поводу стадиона

  • 08.09.2020 17:28
  • 1479 просмотров
  • 14 комментариев
ФК Львов не исключает проведение домашних матчей в Тернополе
© pfclviv.com

Генеральный директор ФК «Львов» Андрей Панькив рассказал, что клуб все еще не смог договориться ни со стадионом Украина, ни с Ареной Львов о проведении домашних матчей.

Не исключено, что придется задействовать резервный стадион и выступать в Тернополе.

- Андрей Ярославович, наверное, наиболее актуальный вопрос на сегодня: где свои домашние матчи будет проводить ПФК «Львов» в этом сезоне?

- Откровенно говоря, пока мы еще не определились с этим вопросом. Планировали играть на «Украине», но когда обратились в ФК «Карпаты» (Львов), нам ответили, что проведение матчей будет стоить 135 000 гривен. При том, что игра на «Арене» стоит 150 000. Впрочем, эти два стадиона не стоит и сравнивать. Это всем понятно. Пока не знаю точно, где мы будем играть, ведь за соответствующую цену играть на стадионе «Украина» не собираемся. Возможно, придется нам поехать в Тернополь, где нас уже наработан вариант и можем за небольшие деньги и проживать, и питаться, и проводить свои поединки.

- Когда, по Вашему мнению, уже более конкретно будет известно, где именно ПФК «Львов» будет проводить свои домашние матчи?

- Нужно этот вопрос, конечно, решить как можно быстрее. Есть пока две выездные встречи. Ближайшая - против «Колоса» в Ковалевке, а затем с «Динамо» в Киеве. Далее дома принимаем «Зарю». Запасной вариант у нас всегда есть - это стадион в Тернополе, который мы на сезон также заявили. Будем думать. Что касается «Арены Львов», то она тоже выдвинула свои условия. Если будут играть и «Рух», и ПФК «Львов» на этом стадионе, то нужно ждать адекватного предложения, реальной цены, которую сможем заплатить.

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Источник — ФК Львов

(9 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.09.2020 18:42
    0
    Ну понятно, голубые овцы жрут всякое химозное говно типа лимы, оно остатки мозга разрушает настолько, что даже по поводу стадиона потом не могут договориться...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 18:35
    -2
    Вівці, мінусуй не мінусуй! Всьоравно получите х....й !
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 08.09.2020 18:24
    0
    галубая авца снова бамбит, ущербное
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 18:14
    -5
    Леонід Вишневський, 08.09.2020 17:56
    І тут тобі карпати знову не вгодили ) Стаття про львóв, а в тебе знову бомбить вівцями
    І взагалі, всеодно на пфк ніхто ж не ходить
    А на кырпаты ходят?
    Ссылка
    Леонід Вишневський
      Леонід Вишневський, 08.09.2020 17:56
    +1
    PFCLviv, 08.09.2020 17:53
    Вівці рамси попутали. Стадіон Україна комунальна власність міста, конч.єні його орендують за 1 грн в рік. Місто балансоутримувач. Стадо овече підписало договір у якому один із пунктів, шо люба львівська команда має мати право безперешкодно витупати на Україні. То то саме, шо директор Жеку здав собі приміщення Жеку в оренду і тупо бабки за оренду комунальноі власності кладе собі в кишеню... Якісь міфічні суми виставляє львів'янам...
    Ну тупі ж вівці... Як ше нас.рати і заробити... Ніщєброди !
    І тут тобі карпати знову не вгодили ) Стаття про львóв, а в тебе знову бомбить вівцями
    І взагалі, всеодно на пфк ніхто ж не ходить
    Ссылка
    Леонід Вишневський
      Леонід Вишневський, 08.09.2020 17:54
    +5
    Виктор Иванов, 08.09.2020 17:35
    А какая разница? То ж всё равно Галиция (автономная де-факто).
    Автономія? Про шо ти???
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 17:53
    -5
    DidOk, 08.09.2020 17:46
    А хіба стадіон "Україна" зараз не в комунальній власності ?
    ФК "Карпати" його лише орендували у міста за 1 гривню.
    Вівці рамси попутали. Стадіон Україна комунальна власність міста, конч.єні його орендують за 1 грн в рік. Місто балансоутримувач. Стадо овече підписало договір у якому один із пунктів, шо люба львівська команда має мати право безперешкодно витупати на Україні. То то саме, шо директор Жеку здав собі приміщення Жеку в оренду і тупо бабки за оренду комунальноі власності кладе собі в кишеню... Якісь міфічні суми виставляє львів'янам...
    Ну тупі ж вівці... Як ше нас.рати і заробити... Ніщєброди !
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 08.09.2020 17:48
    0
    Місткість стадіону "Скіф" становить 3742 чол.
    Потрібно добудувати лише на 1260
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 08.09.2020 17:46
    0
    PFCLviv, 08.09.2020 17:44
    https://youtu.be/FVtQutHG4gY
    Козловський звернувся до депутатів стосовно повернення стадіону Україна у комунальну власність міста
    ----------------
    А ось і атвєточка !
    А хіба стадіон "Україна" зараз не в комунальній власності ?
    ФК "Карпати" його лише орендували у міста за 1 гривню.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 08.09.2020 17:44
    +2
    Як на мене, то добудувати трибуну на стадіоні "Скіф" і грати на ньому. Приємний затишний стадіон
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 17:44
    -4
    https://youtu.be/FVtQutHG4gY
    Козловський звернувся до депутатів стосовно повернення стадіону Україна у комунальну власність міста
    ----------------
    А ось і атвєточка !
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 17:35
    -20
    А какая разница? То ж всё равно Галиция (автономная де-факто).
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 17:33
    -15
    Конч...єні вирішили нас....рати поважним людям типу Козловського і Копитка...

    Ну ну, контрольна піз...дюліна по овечій гриві я впевнений буде смертельною...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 17:30
    -15
    Андрюха, пора бачу вівців починати пиз...дити!
    Ссылка
    Леонід Вишневський
      Леонід Вишневський, 08.09.2020 17:54
    +5
    Виктор Иванов, 08.09.2020 17:35
    А какая разница? То ж всё равно Галиция (автономная де-факто).
    Автономія? Про шо ти???
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 08.09.2020 17:44
    +2
    Як на мене, то добудувати трибуну на стадіоні "Скіф" і грати на ньому. Приємний затишний стадіон
    Ссылка
    Леонід Вишневський
      Леонід Вишневський, 08.09.2020 17:56
    +1
    PFCLviv, 08.09.2020 17:53
    Вівці рамси попутали. Стадіон Україна комунальна власність міста, конч.єні його орендують за 1 грн в рік. Місто балансоутримувач. Стадо овече підписало договір у якому один із пунктів, шо люба львівська команда має мати право безперешкодно витупати на Україні. То то саме, шо директор Жеку здав собі приміщення Жеку в оренду і тупо бабки за оренду комунальноі власності кладе собі в кишеню... Якісь міфічні суми виставляє львів'янам...
    Ну тупі ж вівці... Як ше нас.рати і заробити... Ніщєброди !
    І тут тобі карпати знову не вгодили ) Стаття про львóв, а в тебе знову бомбить вівцями
    І взагалі, всеодно на пфк ніхто ж не ходить
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.09.2020 18:42
    0
    Ну понятно, голубые овцы жрут всякое химозное говно типа лимы, оно остатки мозга разрушает настолько, что даже по поводу стадиона потом не могут договориться...
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 08.09.2020 18:24
    0
    галубая авца снова бамбит, ущербное
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 08.09.2020 17:48
    0
    Місткість стадіону "Скіф" становить 3742 чол.
    Потрібно добудувати лише на 1260
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 08.09.2020 17:46
    0
    PFCLviv, 08.09.2020 17:44
    https://youtu.be/FVtQutHG4gY
    Козловський звернувся до депутатів стосовно повернення стадіону Україна у комунальну власність міста
    ----------------
    А ось і атвєточка !
    А хіба стадіон "Україна" зараз не в комунальній власності ?
    ФК "Карпати" його лише орендували у міста за 1 гривню.
    Ссылка
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