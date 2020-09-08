Плюс Цуренко, Костюк и Калинина. Сразу 7 украинок заявились на Ролан Гаррос

В список украинских теннисисток, которые заявились на предстоящий Ролан Гаррос, добавились Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Они будут стартовать с квалификации. В основную сетку турнира ранее попали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.
Кроме того, в альтернативном списке на 2-м месте находится Дарья Снигур, которая может дебютировать на турнирах Большого Шлема.
Турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября.
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Источник — Большой теннис Украины
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