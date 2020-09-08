Плюс Цуренко, Костюк и Калинина. Сразу 7 украинок заявились на Ролан Гаррос

И список может увеличиться

  • 08.09.2020 16:48
  • 900 просмотров
  • 2 комментария
Плюс Цуренко, Костюк и Калинина. Сразу 7 украинок заявились на Ролан Гаррос
© Twitter. Леся Цуренко

В список украинских теннисисток, которые заявились на предстоящий Ролан Гаррос, добавились Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Они будут стартовать с квалификации. В основную сетку турнира ранее попали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Кроме того, в альтернативном списке на 2-м месте находится Дарья Снигур, которая может дебютировать на турнирах Большого Шлема.

Турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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Источник — Большой теннис Украины

(10 голосов)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 08.09.2020 18:19
    +1
    Stanislav Matusevych, 08.09.2020 17:33
    Даші Снігур грунт - то хіба трохи підзаробити. А ось на Марту дуже цікаво буде поглянути, якщо проблеми зі здоров'ям дозволять. Вона стала значно різноманітнішою, і якщо не буде зриватися на одноударний теніс, може і на РГ себе проявити.
    Тоже верю, что может Меня последние ее матчи перед карантином вообще навеяли на мысль, что Марта превращается в грунтовую теннисистку))) Она даже на харде играла с такими себе закрутками в стиле Надаля с высоченными отскоками. После этого ЮС Опен понял, что никуда база ее с атакующей игрой с плоскими ударами не подевалась... Тем не менее может Марта все. И в гиператакующую игру с выходами к сетке и потащить и режим раннего Надаля включить при необходимости... Самое главное, победить окончательно свои эмоции, научиться управлять ими.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.09.2020 17:33
    +2
    Даші Снігур грунт - то хіба трохи підзаробити. А ось на Марту дуже цікаво буде поглянути, якщо проблеми зі здоров'ям дозволять. Вона стала значно різноманітнішою, і якщо не буде зриватися на одноударний теніс, може і на РГ себе проявити.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.09.2020 17:33
    +2
    Даші Снігур грунт - то хіба трохи підзаробити. А ось на Марту дуже цікаво буде поглянути, якщо проблеми зі здоров'ям дозволять. Вона стала значно різноманітнішою, і якщо не буде зриватися на одноударний теніс, може і на РГ себе проявити.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.09.2020 18:19
    +1
    Stanislav Matusevych, 08.09.2020 17:33
    Даші Снігур грунт - то хіба трохи підзаробити. А ось на Марту дуже цікаво буде поглянути, якщо проблеми зі здоров'ям дозволять. Вона стала значно різноманітнішою, і якщо не буде зриватися на одноударний теніс, може і на РГ себе проявити.
    Тоже верю, что может Меня последние ее матчи перед карантином вообще навеяли на мысль, что Марта превращается в грунтовую теннисистку))) Она даже на харде играла с такими себе закрутками в стиле Надаля с высоченными отскоками. После этого ЮС Опен понял, что никуда база ее с атакующей игрой с плоскими ударами не подевалась... Тем не менее может Марта все. И в гиператакующую игру с выходами к сетке и потащить и режим раннего Надаля включить при необходимости... Самое главное, победить окончательно свои эмоции, научиться управлять ими.
    Ссылка
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