Завацкая / Шмидлова – Бондаренко / Фичмен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 8 сентября, украинки Катарина Завацкая и Катерина Бондаренко начнут борьбу в парном разряде на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.
Но играть они будут между собой. Завацкая выступит в паре со словачкой Анной Каролиной Шмидловой, Бондаренко – с Шерон Фичмен из Канады.
Время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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