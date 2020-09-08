РОТАНЬ: «В первой игре с финнами Украина U-21 проиграла несправедливо»

После того, как Украина U-21 упустила победа в конце матча отбора на Евро-2020 против Дании, команда Руслана Ротаня сыграет с молодежкой Финляндии.

«Все готовы к игре. Самое важное было - восстановиться психологически. Потому что мы пропустили на последних секундах, что оптимизма не добавляет. Ребята начали переживать, но мы пообщались с ними и все нормально».

«Уже мыслями в игре с Финляндией. В первом матче с финнами было несправедливое поражение и будет шанс исправить это, показать себя. Я доволен ребятам и ожидаем хорошего результата», - сказал Ротань.

Матч Финляндия U-21 - Украина U-21 пройдет сегодня, начало в 19:00.