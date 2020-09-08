РОТАНЬ: «В первой игре с финнами Украина U-21 проиграла несправедливо»

У молодежной сборной будет шанс исправить ситуацию

  • 08.09.2020 16:11
  • 855 просмотров
  • 5 комментариев
РОТАНЬ: «В первой игре с финнами Украина U-21 проиграла несправедливо»
© uaf.ua

После того, как Украина U-21 упустила победа в конце матча отбора на Евро-2020 против Дании, команда Руслана Ротаня сыграет с молодежкой Финляндии.

«Все готовы к игре. Самое важное было - восстановиться психологически. Потому что мы пропустили на последних секундах, что оптимизма не добавляет. Ребята начали переживать, но мы пообщались с ними и все нормально».

«Уже мыслями в игре с Финляндией. В первом матче с финнами было несправедливое поражение и будет шанс исправить это, показать себя. Я доволен ребятам и ожидаем хорошего результата», - сказал Ротань.

Матч Финляндия U-21 - Украина U-21 пройдет сегодня, начало в 19:00.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 08.09.2020 18:06
    0
    блин спорт.уа будь ласка не вспоминайте этого ушлёпка,сплошное раздражение от появления этого персонажа.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 17:44
    0
    Что-то он такое плетет. Если б поставили в ДК скажем и было бы последнее место в чукре, то он, наверное, тоже сказал бы что б не расстраивались, игроками доволен, где-то не повезло, есть куда расти и тд?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 16:59
    -1
    Несправедливо...
    Йди вареники ліпи, справедливий ти наш! Тренерство не твоє!
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 08.09.2020 16:53
    +2
    Бля, тіпа у всіх наступних іграх команда вигравала..... Вроді Ротань і футболіст був непоганий, а як тренер то чудак-чудаком....
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 08.09.2020 16:29
    -2
    РОТАНЬ: «В первой игре с финнами Украина U-21 проиграла несправедливо» - в суд подай
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    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 08.09.2020 16:53
    +2
    Бля, тіпа у всіх наступних іграх команда вигравала..... Вроді Ротань і футболіст був непоганий, а як тренер то чудак-чудаком....
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 08.09.2020 18:06
    0
    блин спорт.уа будь ласка не вспоминайте этого ушлёпка,сплошное раздражение от появления этого персонажа.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.09.2020 17:44
    0
    Что-то он такое плетет. Если б поставили в ДК скажем и было бы последнее место в чукре, то он, наверное, тоже сказал бы что б не расстраивались, игроками доволен, где-то не повезло, есть куда расти и тд?
    Ссылка
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