Макс ЧЕЛИЧ: «Вместе со Львовом хочу попасть в еврокубки»

Хорватский защитник – о переходе в украинский клуб

  • 08.09.2020 14:55
  • 240 просмотров
  • 2 комментария
Макс ЧЕЛИЧ: «Вместе со Львовом хочу попасть в еврокубки»
© ФК Львов. Макс Челич

24-летний хорватский защитник «Львова» Макс Челич прокомментировал подписание контракта с украинским клубом.

«Украина в моей карьере - совершенно новая страна. Впрочем, первые мои впечатления от пребывания здесь положительные. Персонал, главный тренер и игроки приняли меня очень хорошо. Многие ребята в коллективе общаются на английском, поэтому проблем с взаимопониманием особых нет.

Хочу вместе с командой попасть в еврокубки. Не знаю насколько это возможно по текущему положению дел. Всегда, впрочем, хочу побеждать и сражаться ради высоких целей. Для меня не существует других вариантов. Надеюсь, ПФК «Львов» сразится за выход в еврокубки. По крайней мере, лично буду делать для этого все от себя зависящее», - сказал Челич.

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Источник — ФК Львов

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 15:00
    0
    У понеділок, 7 вересня, «синьо-золоті леви» мали можливість приємно провести час усім колективом. На заміському полігоні «городяни» зіграли у пейнтбол.
    Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    ------------------
    Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 14:54
    0
    Удачі Леви !!! Не словом, а ділом !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 15:00
    0
    У понеділок, 7 вересня, «синьо-золоті леви» мали можливість приємно провести час усім колективом. На заміському полігоні «городяни» зіграли у пейнтбол.
    Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    ------------------
    Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 14:54
    0
    Удачі Леви !!! Не словом, а ділом !!!
    Ссылка
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