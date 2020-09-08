Макс ЧЕЛИЧ: «Вместе со Львовом хочу попасть в еврокубки»

24-летний хорватский защитник «Львова» Макс Челич прокомментировал подписание контракта с украинским клубом.
«Украина в моей карьере - совершенно новая страна. Впрочем, первые мои впечатления от пребывания здесь положительные. Персонал, главный тренер и игроки приняли меня очень хорошо. Многие ребята в коллективе общаются на английском, поэтому проблем с взаимопониманием особых нет.
Хочу вместе с командой попасть в еврокубки. Не знаю насколько это возможно по текущему положению дел. Всегда, впрочем, хочу побеждать и сражаться ради высоких целей. Для меня не существует других вариантов. Надеюсь, ПФК «Львов» сразится за выход в еврокубки. По крайней мере, лично буду делать для этого все от себя зависящее», - сказал Челич.
Источник — ФК Львов
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Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
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Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
------------------
Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
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