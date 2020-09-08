Сергей ЛИТОВЧЕНКО: «Хотелось вернуться в УПЛ»

32-летний голкипер – о причинах перехода во «Львов»

  • 08.09.2020 14:37
  • 376 просмотров
  • 4 комментария
Сергей ЛИТОВЧЕНКО: «Хотелось вернуться в УПЛ»
© ФК Львов. Сергей Литовченко

Новоиспеченный вратарь «Львова» Сергей Литовченко прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Мотивировала возможность играть в Премьер-лиге. На некоторое время ехал из Украины, играл в «Динамо» (Тбилиси), а предыдущим клубом была перволиговая «Волынь», в которой провел немного времени.

Хотелось вернуться к УПЛ. Также привлек шанс поработать с Вадимом Деонасом - тренером вратарей ПФК «Львов». Об этом специалисте слышал только лучшие отзывы. Для меня это хороший стимул и я, можно сказать, определенный вызов себе бросил, перейдя сюда», - сказал Литовченко.

Напомним, ранее Литовченко выступал в украинской Премьер-лиге за донецкий «Олимпик» и одесский «Черноморец».

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Источник — ФК Львов

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 15:07
    0
    У понеділок, 7 вересня, «синьо-золоті леви» мали можливість приємно провести час усім колективом. На заміському полігоні «городяни» зіграли у пейнтбол.
    Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    ------------------
    Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 15:07
    0
    У понеділок, 7 вересня, «синьо-золоті леви» мали можливість приємно провести час усім колективом. На заміському полігоні «городяни» зіграли у пейнтбол.
    Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    ------------------
    Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 15:07
    0
    У понеділок, 7 вересня, «синьо-золоті леви» мали можливість приємно провести час усім колективом. На заміському полігоні «городяни» зіграли у пейнтбол.
    Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    ------------------
    Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 14:59
    0
    Удачі Левам !!! Тільки Львів !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 15:07
    0
    У понеділок, 7 вересня, «синьо-золоті леви» мали можливість приємно провести час усім колективом. На заміському полігоні «городяни» зіграли у пейнтбол.
    Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    ------------------
    Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 15:07
    0
    У понеділок, 7 вересня, «синьо-золоті леви» мали можливість приємно провести час усім колективом. На заміському полігоні «городяни» зіграли у пейнтбол.
    Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    ------------------
    Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 15:07
    0
    У понеділок, 7 вересня, «синьо-золоті леви» мали можливість приємно провести час усім колективом. На заміському полігоні «городяни» зіграли у пейнтбол.
    Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
    ------------------
    Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 14:59
    0
    Удачі Левам !!! Тільки Львів !!!
    Ссылка
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