Сергей ЛИТОВЧЕНКО: «Хотелось вернуться в УПЛ»

Новоиспеченный вратарь «Львова» Сергей Литовченко прокомментировал подписание контракта с клубом.
«Мотивировала возможность играть в Премьер-лиге. На некоторое время ехал из Украины, играл в «Динамо» (Тбилиси), а предыдущим клубом была перволиговая «Волынь», в которой провел немного времени.
Хотелось вернуться к УПЛ. Также привлек шанс поработать с Вадимом Деонасом - тренером вратарей ПФК «Львов». Об этом специалисте слышал только лучшие отзывы. Для меня это хороший стимул и я, можно сказать, определенный вызов себе бросил, перейдя сюда», - сказал Литовченко.
Напомним, ранее Литовченко выступал в украинской Премьер-лиге за донецкий «Олимпик» и одесский «Черноморец».
Источник — ФК Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
------------------
Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
------------------
Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
------------------
Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
------------------
Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
------------------
Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
Напередодні повернення офіційних матчів ПФК «Львів» отримав заряд насичених позитивних емоцій. Основна команда та персонал клубу випробували свої сили у популярній грі пейнтбол. Враження та відгуки від спільного заходу чітко помітні у сюжеті, який на офіційному ютуб каналі ПФК Львів !
------------------
Тільки Львів !!! Ми любимо наше Місто !!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.