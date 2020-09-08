Коларов прошел медосмотр в Интере

Защитник «Ромы» Александар Коларов в ближайшее время перейдет в миланский «Интер».
34-летний сербский защитник прошел медосмотр перед трансфером в «Интер» и уже прибыл в штаб-квартиру миланского клуба для подписания контракта.
Коларов заключит с «Интером» однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Ранее сообщалось, что приглашение Коларова – личная инициатива главного тренера Антонио Конте.
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Источник — Tuttomercatoweb.com
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