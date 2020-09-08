Интер продлит контракт с Хандановичем до 2022 года

36-летний словенский вратарь будет зарабатывать 3,5 млн евро в год

  • 08.09.2020 13:59
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Интер продлит контракт с Хандановичем до 2022 года
© inter.it. Самир Ханданович

Голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович близок к продлению контракта с итальянским клубом.

Стороны подпишут соглашение до 2022 года. 36-летний словенский вратарь будет зарабатывать 3,5 млн евро в год

Ханданович перешел в «Интер» в 2012 году из «Удинезе». В прошлом сезоне голкипер провел 48 матчей и пропустил 49 голов.

Действующий контракт Хандановича с «Интером» истекает 30 июня 2021 года.

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