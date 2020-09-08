Богдан САРНАВСКИЙ: «Днепр-1 обязан попадать в пятерку»

25-летний украинский вратарь «Днепра-1» Богдан Сарнавский считает, что по итогам нового сезона днепровский клуб должен занимать место в топ-5 команд УПЛ.

«Вслух такой задачи никто не озвучивал, но это само собой разумеется. С таким составом, тренерами, инфраструктурой — мы обязаны попасть в пятерку», — отметил Сарнавский.

Богдан перешел в «Днепр-1» минувшем летом из «Львова».