Игуаин вскоре расторгнет контракт с Ювентусом

Аргентинский форвард туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет клуб в ближайшее время. Агент и брат игрока Николас прилетел в Италию, чтобы обсудить расторжение контракта с туринским клубом.
Сторонам предстоит решить, какую часть из 7-миллионой зарплаты получит форвард за разрыв договора. Действующее соглашение истекает 30 июня 2021 года.
Напомним, что новый тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не рассчитывает на Игуаина.
В минувшем сезоне Игуаин сыграл за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Игуаин согласовал контракт с клубом Дэвида Бекхэма.
Источник — Sky Sport Italia
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