Игуаин вскоре расторгнет контракт с Ювентусом

Агент нападающего прилетел в Италию, чтобы решить этот вопрос

  • 08.09.2020 12:41
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Игуаин вскоре расторгнет контракт с Ювентусом
© Global Look Press. Гонсало Игуаин

Аргентинский форвард туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет клуб в ближайшее время. Агент и брат игрока Николас прилетел в Италию, чтобы обсудить расторжение контракта с туринским клубом.

Сторонам предстоит решить, какую часть из 7-миллионой зарплаты получит форвард за разрыв договора. Действующее соглашение истекает 30 июня 2021 года.

Напомним, что новый тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не рассчитывает на Игуаина.

В минувшем сезоне Игуаин сыграл за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Игуаин согласовал контракт с клубом Дэвида Бекхэма.

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Источник — Sky Sport Italia

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