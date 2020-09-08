Игуаин вскоре расторгнет контракт с Ювентусом

Аргентинский форвард туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет клуб в ближайшее время. Агент и брат игрока Николас прилетел в Италию, чтобы обсудить расторжение контракта с туринским клубом.

Сторонам предстоит решить, какую часть из 7-миллионой зарплаты получит форвард за разрыв договора. Действующее соглашение истекает 30 июня 2021 года.

Напомним, что новый тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не рассчитывает на Игуаина.

В минувшем сезоне Игуаин сыграл за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Игуаин согласовал контракт с клубом Дэвида Бекхэма.