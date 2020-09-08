Богдан САРНАВСКИЙ: «У меня были разные варианты продолжения карьеры»

25-летний украинский вратарь «Днепра-1» Богдан Сарнавский объяснил, почему решил перейти из «Львова» именно в днепровский клуб минувшим летом.

«В межсезонье у меня были разные варианты продолжения карьеры. При выборе учитывал несколько моментов, одним из решающих стал разговор с Тарасом Гребенюком — бывшим наставником вратарей «Львова». Анализируя клубы, которые сделали мне предложения, Тарас Александрович сказал примерно следующее: «Там хороший тренер киперов, и там хороший, но в «Днепре-1» — лучший». Так я сделал выбор, а потом уже клубы между собой договаривались», — отметил Сарнавский.