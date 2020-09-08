Богдан САРНАВСКИЙ: «У меня были разные варианты продолжения карьеры»

Но украинский голкипер остановил свой выбор на «Днепре-1»

  • 08.09.2020 12:40
  • 684 просмотра
  • 1 комментарий
Богдан САРНАВСКИЙ: «У меня были разные варианты продолжения карьеры»
© СК Днепр-1. Богдан Сарнавский

25-летний украинский вратарь «Днепра-1» Богдан Сарнавский объяснил, почему решил перейти из «Львова» именно в днепровский клуб минувшим летом.

«В межсезонье у меня были разные варианты продолжения карьеры. При выборе учитывал несколько моментов, одним из решающих стал разговор с Тарасом Гребенюком — бывшим наставником вратарей «Львова». Анализируя клубы, которые сделали мне предложения, Тарас Александрович сказал примерно следующее: «Там хороший тренер киперов, и там хороший, но в «Днепре-1» — лучший». Так я сделал выбор, а потом уже клубы между собой договаривались», — отметил Сарнавский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 13:02
    0
    Удачі Богдане!
    ПФК Львів реаніматор талантів !!! Ми не губимо талант, ми виховуємо та реанімуємо талановитих !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.09.2020 13:02
    0
    Удачі Богдане!
    ПФК Львів реаніматор талантів !!! Ми не губимо талант, ми виховуємо та реанімуємо талановитих !!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности